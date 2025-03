Sport.quotidiano.net - Davide Caliaro, responsabile del settore. "Un grande segnale dalla società»

Leggi su Sport.quotidiano.net

All’inaugurazione della ‘Casa Gialloblù’, la foresteria che ospiterà venticinque giovani calciatori del Modena, non poteva mancare, da questa stagionedelgiovanile dellacanarina, dal cui volto trasparesoddisfazione. "È vero, la soddisfazione è veramente tanta. Da parte dellaè un, sappiamo benissimo quanto è difficile oggi trovare chi investe nel calcio dei grandi, figuriamoci in quello giovanile. Unquindi diottimismo, di speranza, di voglia di lavorare con i ragazzi e farlo in un ambiente idoneo, Una casa gialloblu che diventa la casa del club e anche della città".poi descrive la struttura: "I posti letto totali sono venticinque, e avremo h24 due tutor che avranno due stanze dedicate. C’è una cucina interna e i pasti, soprattutto colazione e cena, verranno preparati qui e c’è un’area comune che può fungere sia da momento aggregativo, come ad esempio vedere delle partite in televisione tutti assieme.