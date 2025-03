Lapresse.it - David Donatello 2025, Conti rinuncia e Mika in pole per sostituirlo

Leggi su Lapresse.it

Non sarà Carloa condurre la prossima edizione deidi. Dopo aver condotto le ultime sette edizioni dell’ambito premio cinematografico, secondo quanto appreso da LaPresse, si tratta di una decisione dello stesso presentatore dovuta alla “troppa esposizione” per i numerosi format già in piedi sulla stessa ammiraglia della Rai. Dall’organizzazione delfanno sapere di non aver ricevuto, al momento, una comunicazione ufficiale. Per il piano B la palla passa alla Rai.Sarebberoe un’importante attrice italiana il piano B della Rai per la conduzione dei prossimididopo il forfait di Carlo, che ha presentato le ultime sette edizioni. Lo apprende LaPresse. L’attuale direttore artistico del Festival di Sanremo ha deciso di non presentare iquest’anno per una questione di sovraesposizione a causa dei numerosi format già in piedi su Rai1.