Ilfoglio.it - Dave Weldon alla guida del Cdc era troppo anche per l'Amministrazione Trump

La nomina didel Cdc è stata un abbaglio persino per gli standard ormai slabbrati della politica americana, un azzardo talmente fuori scala che persino la Casa Bianca ha dovuto fare retromarcia prima del disastro. Il nome di, ex deputato repubblicano e medico, è una vecchia conoscenza per chi segue le battaglie del movimento antivaccinista: per anni ha cavalcato, amplificato e dato copertura politica alle peggiori teorie sui vaccini, sempre con quell’aria da uomo di scienza che in realtà nascondeva un’agenda ideologica ben precisa. Se l’idea era metteredell’agenzia responsabile della salute pubblica un uomo che per decenni ha seminato sfiducia nella vaccinazione, la mossa era quantomeno coerente con una tendenza recente. Ma è andata male: troppe ombre, troppa storia,evidente la contraddizione.