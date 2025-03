Linkiesta.it - Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Versace: l’era post-Donatella ha inizio

è ildi, e ha la benedizione di: un’altra mossa nello scacchiere che ridefinisce la moda contemporanea è stata fatta oggi, ed è una di quelle di cui gli addetti ai lavori parlavano da tempo, augurandosi proprio questo esito. Dopo la nomina di Simone Bellotti comedi Jil Sander,– precedentementedel design e dell’immagine di Miu Miu – assume per la prima volta la guida della maison fondata da Gianninel 1978. Ad annunciarlo è la maison stessa su Instagram, ma, in maniera più simbolica, anche undi, che rimarrà nel brand in qualità di brand ambassador, occupandosi di tutte le iniziative sociali. La donna che per quasi trent’anni ha guidato il marchio dopo la morte di suo fratello Gianni ha infatti consegnato al social le sue riflessioni.