Dare nome vuoto a file e cartelle per nasconderle in Windows trucco

Questo è uno dei trucchetti supiù sfiziosi e più classici che forse alcuni non ricordano o non hanno mai saputo.Rendere una cartella invisibile eunad un, significa nasconderli dalla vista di chi usa il computer e non sa della sua esistenza.La cartella o ilrimane quindi presente e può essere ritrovata, ma non avendorisulterà impossibile da notare per chi non sa che esisteva. Inoltre, è anche possibile nascondere e rendere invisibile anche l'icona.Si tratta di un trucchetto ingegnoso per tenere nascosto uno creare una cartella invisibile, per nasconderci dentroche si vogliono tenere privati e che non si vuole che altri possano aprire, senza dover ricorrere a protezioni con password.Il metodo è molto semplice e va a far diventare invisibile alla vista degli altri una cartella che vogliamo tenere privata e personale.