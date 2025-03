Ilrestodelcarlino.it - Danneggiamenti alla stazione di Bologna, Daspo per 13 ultras di Cesena e Parma

, 13 marzo 2025 - Hanno danneggiato l'arredo pubblico dellacentrale di, interrotto il traffico ferroviario acceso fumogeni, rotto i cartelli dellacon la scritta "diCentrale" e lanciato sassi contro un convoglio fermo. La giornata di follia deglidele del, i primi in transito in città il 9 febbraio per andare a Reggio Emilia e assisterepartita di Serie B Reggiana-, i secondi ail 6 ottobre dello scorso anno, per la partita di Serie A contro i rossoblù, è terminato con trediciemessi dQuestura di. Nello specifico glidel, arrivati in, hanno danneggiato l’arredo pubblico, causato l’interruzione del traffico ferroviario, rotto uno dei cartelli inriportante la scritta "diCentrale" e hanno lanciato dei sassi contro un convoglio fermo, mentre glidelhanno accesso diversi fumogeni, creando pericolo per la sicurezza dei viaggiatori e del personale in servizio.