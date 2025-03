Dayitalianews.com - Daniele Venturi, morto improvvisamente il fondatore dei Papaboys: aveva 55 anni

Il funerale si terrà sabato 15 marzo, a Massa Marittima, cittadina dovevivevaa 55. Era ildeiera stato ricoverato qualche giorno fa all’ospedale in condizioni critiche in seguito a un grave malore. Dopo qualche giorno, la morte. Non sono ancora chiare le cause del decesso, per questo sembra che sia stata disposta l’autopsia. Il funerale si terrà sabato 15 marzo, a Massa Marittima, cittadina doveviveva.Chi eradeie anima dell’Associazione Nazionale, costituita nel 2000 per la Giornata Mondiale della Gioventù di GiovPaolo II,era una persona molto attiva e sempre con nuove idee. Di recentedato vita al settimanale il ‘Pensiero’, con meditazioni e riflessioni sulla Chiesa e sul Vangelo.