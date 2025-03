Dilei.it - Damiano David, l’amore con Dove è anche musica: “Prima o poi una canzone insieme”

È un momento da incorniciare per. Il cantante romano sta per pubblicare il suo primo album da solista, Funny Little Fears, ela relazione con la fidanzataCameron procede a gonfie vele. Un amore da copertina che, chissà, in futuro potrebbe arrivarein sala di registrazione: “o poi succederà” ha rivelato il frontman dei Maneskin in una recente intervista.e il possibile duetto conCameronha parlato in più occasioni della sua relazione conCameron: i due fanno coppia da oltre un anno, e il loro rapporto appare molto solido. Ad unirli, non è solo un sentimento molto forte e valori comuni, mala passione per la. Oltre che per la partecipazione ad alcuni show targati Disney, infatti,è si è fatta conoscerecome cantante, pubblicando diversi singoli di successo.