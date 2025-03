Bergamonews.it - Dalmine, riqualificazioni alloggi Aler: cantiere chiuso con un anno di anticipo

. Una visita breve, ma che significa molto in termini di vicinanza ai progetti disul territorio bergamasco. Il rapido passaggio dell’assessore Paolo Franco nei cantieri di rinnovamento dei cantieri del comune dirafforza il legame tra la sezione Bergamo, Lecco, Como e Regione Lombardia: “Vogliamo puntare sul valore aggiunto, sulla continuità dei progetti. Servono sopralluoghi e riunioni annuali da parte delle persone che gestirquesti appartamenti”. Ad accompagnare l’assessore alla Casa e Housing sociale, il presidente e il direttore generale Corrado Zambelli e Corrado della Torre, con i quali è stato anche accolto nell’appartamento di un’inquilina.Sono infatti prossimi alla conclusione, con undi quasi unrispetto alla scadenza – fissata dal Pnrr a marzo 2026 – i due siti attivati grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della ‘Missione Lombardia’, il piano per il rilancio delle politiche abitative che a Bergamo e provincia sta muovendo investimenti complessivi per 109 milioni di euro di cui 53,4 milioni per la cura del patrimonio.