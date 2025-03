Terzotemponapoli.com - Dalma Maradona: “Lotteremo per la giustizia di papà”

La Lotta per la: Le Parole disul Processo per la Morte del Padre Il Tribunale di Buenos Aires apre il caso contro gli imputati della morte di DiegoIl processo che coinvolge otto imputati per la morte di Diegoha preso il via con una forte carica emotiva. La primogenita del campione,, ha rilasciato dichiarazioni forti e commoventi, sottolineando la determinazione della sua famiglia nel cercareper la morte del padre. Le sue parole sono un chiaro segno del dolore e della lotta che accompagna questa battaglia legale.Un Giorno Durissimo per la Famiglia, visibilmente scossa ma ferma, ha descritto l’inizio del processo come un “giorno durissimo”. Con tono deciso, ha spiegato che la famigliaè disposta a tutto per ottenereper il suo amato padre.