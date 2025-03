Laverita.info - Dallo streaming fino alla tecnologia, i Paesi nordici sono pieni di numeri 1

Leggi su Laverita.info

Il mercato azionario danese si è distinto per le performance di Novo Nordisk, azienda attiva nella lotta al diabete. Ma anche per Lego. In Svezia brillano Ikea, Spotify e Klarma, gruppo del settore del credito.