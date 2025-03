Lortica.it - Dall’Europa unita alla dipendenza energetica: un percorso segnato

Avevamo prima il Topolino, poi la 600 e infine la 500. Nel 1957, i fondatori dell’Europa diedero vita all’Euratom, l’organismo europeo per l’energia atomica. Nei decenni successivi, crebbero i posti pubblici e il debito aumentò a dismisura (lo diceva Malagodi!). Divennero necessarie le dipendenze industriali e manifatturiere dGermania divisa. Poi arrivò Chernobyl, e ci fecero votare un referendum che ci rese operai-schiavi di una Germania senza Muro.A nulla valse il consiglio di Carlo Rubbia di sviluppare la ricerca sull’utilizzo del torio per l’energia atomica e sulle centrali autofertilizzanti. Poi venne Prodi e l’euro, e finimmo per pagare a nostre spese la riunificazione della Germania.Infine, non ci permisero di realizzare il gasdotto che avrebbe portato energia direttamente in Italia, mentre venivano costruiti il Nord Stream 1 e 2.