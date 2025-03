Lanazione.it - Dalle keybox... al keycafe. A Firenze il check in ora si fa al supermercato

, 13 marzo 2025 – La nuova (e illegale) frontiera del self-in, a, si chiama. Diversi gli host che si stanno servendo di questa nuova modalità per consegnare le chiavi agli ospiti senza eseguire, come prescrive l’articolo 104 del Testo unico di pubblica sicurezza e come confermatonumerose circolari – inviate dal Viminale alle questure e alle Prefetture di tutta Italia – il riconoscimento ’de visu’ degli ospiti. Nel capoluogo ne è stata installata una, con una ventina di cassette portachiavi, in via Carducci, in un’area di pertinenza delCarrefour. E su questo caso, il comitato Salviamo, lunedì, presenterà un esposto negli uffici della Polizia di Stato in via Zara affinché identifichi e sanzioni i responsabili. Ilpermette ai ’guest’ di effettuare il-in automatico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza necessariamente incontrare di persona l’host.