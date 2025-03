Amica.it - Dall'arte al design, dalla moda alla storia, dall'attualità ai libri, dai True Crime a quelli in inglese: la lista dei migliori podcast

Leggi su Amica.it

sono ormai diventati lo strumento fondamentale per sintonizzarsi anche sui fatti di, ma anche per scoprire le vicende più antiche o il passato recente. Già, ma come scegliere i? Noi vi proponiamo unaragionata, dia tema(tra i più gettonati), storici, in lingua. Spesso “firmati”e voci e dai volti più amati. O da storyteller tutti da scoprire. Ma partiamo con un po’ didei: già nel 2005 “ing” fu eletta parola dell’anno dal dizionario statunitense New Oxford. Letteralmentesta per “Personal Option Digital Casting” e deriva’unione “iPod” (il lettore multimediale di Apple) con “Broadcast” (trasmissione di informazioni).