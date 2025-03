Ilfattoquotidiano.it - Dalla palestra a Rozzano al nuovo comando dell’Arma di Orta Nova: i progetti del decreto Caivano. I sindaci: “Non siano solo securitari”

Il governo è pronto a replicare il modelloin otto città italiane, nonostante le critiche e le proteste delle associazioni territoriali. L’iniziativa lanciata con il piano per il risanamento delle periferie, previsto dal-bis prevede investimenti per un totale di 180 milioni di euro in otto città:, Quarticciolo, Scampia, Secondigliano,, Rosarno, San Ferdinando, San Cristoforo e Borgo. Ieri 12 marzo, in seguito dell’incontro sul piano periferie, la premier ha spiegato alcuni degli interventi che il governo tramite il commissario Fabio Ciciliano intendere mettere in azione.A, il progetto annunciato richiama l’intervento realizzato al centro sportivo di, dove lavora come insegnante la pugile Angela Carini (finita al centro delle polemiche per aver rifiutato il match contro Imane Khelif alle Olimpiadi).