Panorama.it - Dalla Cesaroni a Yara. Innocenti massacrati da errori delle toghe

Leggi su Panorama.it

Il tritacarne giudiziario non si ferma mai., accuse infondate, vite distrutte. La cronaca nera è piena di omicidi trattati come suicidi e ditrascinati in tribunale senza prove. È una macchina infernale che si nutre di pregiudizi, superficialità e, troppo spesso, di un accanimento cieco che distrugge famiglie e carriere, lasciandosi dietro macerie umane.Prendiamo il caso di Denis Bergamini. Non si è suicidato, è stato ucciso. Ci sono voluti 35 annimorte del calciatore del Cosenza calcio per arrivare a una sentenza di condanna a 16 anni di carcere: la Corte d’assise di Cosenza ha ritenuto colpevole di concorso in omicidio la sua ex fidanzata, Isabella Internò. Il 18 novembre 1989, il corpo di Denis fu trovato senza vita a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, sulla strada statale Jonica.