.com - Dal trionfo mundial allo scudetto con la sua Roma, Bruno Conti compie 70 anni

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il numero 7 più importante della storia del calcio italiano,taglia oggi il traguardo dei 70. Il campione del mondo 1982 e campione d’Italia con lal’anno successivo avrà un motivo in più per fare festa, dopo aver superato un brutto male, un tumore ai polmoni che gli era stato diagnosticato duefa, come rivelato nei giorni scorsi da lui stesso. ‘MaraZico’, questo il suo soprannome che sottolinea le grandi qualità tecniche, nasce a Nettuno il 13 marzo 1955 e, come tanti ragazzi della sua città, si appassiona al baseball e all’età di 13i dirigenti del Santa Monica gli offrono una borsa di studio per gli Stati Uniti d’America dove valorizzare il talento, ma i suoi genitori si oppongono e neglisuccessivi prevale l’amore per il calcio. Gioca nei settori giovanili del Nettuno e dell’Anzio, per approdare all’età di 17alla