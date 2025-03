Veronasera.it - Dal Comune di Verona centomila euro di contributo per il carnevale: definiti i criteri di ammissibilità delle spese

Leggi su Veronasera.it

Da Palazzo Barbieri è stato annunciato il via libera da parte della giunta comunale aleconomico per la realizzazione delveronese. In base a quanto si apprende, la somma stanziata dalper la manifestazione e le attività di supporto è di 100 mila, ripartita tra il.