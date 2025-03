Ilfattoquotidiano.it - Dal caso Salva Milano emerge una questione morale, da affrontare prima che diventi giudiziaria

La gigantescache è venuta fuori sul cosiddettoconferma quello che sostengo da sempre: la veranazionale è lache il più delle volte diviene anche. Nella vicendacompaiono vecchi vizi accompagnati da poche virtù. I vecchi vizi sono rappresentati da: politiche urbanistiche che mettono al centro consumo di suolo senza regole, cementificazioni selvagge, aggiri e raggiri di strumenti edilizi e paesaggistici e piani regolatori, in contrasto anche con la nuova formulazione dell’art. 41 della Costituzione, commistioni opache tra pubblico e privato, rapporti di interessi non di carattere pubblico e generale tra politica, istituzioni e poteri forti, commistioni tra controllori e controllati.Con il collante, perseguito con tenacia e non poca spregiudicatezza, della legalità formale e della carta da bollo in maniera tale da cementificare la regolarità formale delle operazioni da realizzare.