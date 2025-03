Liberoquotidiano.it - Dal 17 al 23 marzo Cortinametraggio, il cinema delle Dolomiti, riapre i battenti in cerca di nuovi talenti

Riconosciuta come fucina deiitaliani,giunta alla ventesima edizione, ha ricevuto più di 400 cortometraggi selezionati dal direttore artistico Niccolò Gentili, aprendo le porte anche al Portogallo. A creare questo appuntamento insostituibile per i tanti giovani che dopo aver girato un corto sono riusciti a passare al grande schermo, è stata Maddalena Mayneri, la bella e vulcanica triestina, colta, laureata e dal talento unico. I “maschilisti” che demonizzavano la donna perché si sentivano superiori, con Maddalena hanno proprio “tonfato”. Lei ha carattere e coraggio, ha un team che la ama ed è lontana dai soliti cliché. Cresciuta a pane eda anni porta avanti, senza “padroni”, un appuntamento riconosciuto anche a livello internazionale. E non è finita qui. Cortina vede anche la partecipazione dei cortometraggi girati per la Guardia Costiera - Capitaneria di Porto e dell'Aeronautica.