Agi.it - Da un'infiammazione i segni per una diagnosi precoce di autismo

AGI - Un team di ricercatori e ricercatrici del Centro interdipartimentale Mente e Cervello - Cimec dell'Università di Trento apre un nuovo fronte nello studio sull'. Il gruppo di lavoro, coordinato da Yuri Bozzi, mette per la prima volta in correlazione l'insorgenza di disturbi dello spettro autistico con l'del cervelletto. Studi precedenti e nuove scoperte Studi precedenti hanno suggerito che le varie forme dipossono essere accompagnate da un aumento di fenomeni infiammatori nell'organismo. Tuttavia, il nesso tra questi fattori e specifiche aree cerebrali non era stato ancora indagato in dettaglio. La ricerca, iniziata cinque anni fa, si è concentrata sul ruolo del gene Cntnap2 nell'insorgenza di fenomeni infiammatori nel cervello. Il gene Cntnap2 è noto da tempo alla comunità scientifica perché la sua mutazione provoca la comparsa di una sindrome caratterizzata anche da comportamenti autistici.