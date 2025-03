Iodonna.it - Da questa ricerca emerge una conferma di quanto innovazione e sostenibilità devono viaggiare assieme

Roma, 12 mar. (askanews) – A Roma, presso l’Auditorium Deloitte si è svolto il Workshop “Fashion & Finance: l’evoluzione sostenibile del settore”, secondo appuntamento del progetto, promosso da Deloitte a livello nazionale e internazionale, nato allo scopo di creare una community di esperti e operatori del settore che possano dialogare, scambiarsi idee e confrontarsi su come affrontare le principali sfide e opportunità nel percorso ESG per il fashion. Leggi anche › Colpo di fulmine. 5 brand di moda sostenibile di cui innamorarsi nel 2025 Un settore in continua evoluzione e in cui ormaiconiugarsi.Eugenio Puddu: Consumer Leader A&A, Deloitte: «Abbiamo appena rilasciato unache noi chiamiamo Profitable Growers, che è dedicata a quelle aziende che riescono a crescere creando valore.