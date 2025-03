Ilgiorno.it - Dà in escandescenze. Bloccato col taser

Leggi su Ilgiorno.it

In preda a un forte stato di alterazione psicofisica – in mutande – ha minacciato i carabinieri con un coltello costringendoli a usare ilper bloccarlo. Protagonista dell’episodio, all’alba di mercoledì, un pregiudicato di 57 anni residente a Robecchetto con Induno. A chiamare il 112 intorno alle 3 i vicini: era in strada seminudo e urlava frasi sconnesse contro la ex. All’arrivo della pattuglia, si è barricato in casa, ma i militari lo hanno convinto ad aprire la porta. L’uomo ha improvvisamente afferrato un coltello e a quel punto è statocol. Gli accertamenti hanno confermato che era sotto l’effetto della coca.