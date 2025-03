Bergamonews.it - Da Fabio Deotto a Silvia Zanella: la settimana di “Tierra!”

La rassegna itinerante! continua a cercare rotte per un mondo più umano. Questail lungo viaggio di incontri che termineranno il 12 aprile fa tappa a Presezzo e Bonate Sotto per incontrare, venerdì 14, lo scrittore e giornalistae, sabato 15, la manager per le più grandi aziende di risorse umane e di consulenza al mondo, autrice e giornalista ,.Venerdì 14 marzo, alle 21, nell’incontro “Il mondo nel 2040” a Presezzo, alla sala “Lydia Gelmi Cattaneo” di via Moioli,, scrittore e giornalista, porta il pubblico nel mondo del 2040. Con otto autori internazionali ha raccontato come abbiamo cambiato il mondo tra il 2025 e il 2040. “Nel 2040 – spiega l’autore – il mondo non è ancora finito. Sembra una considerazione banale, oggi, ma fino a quindici anni fa era tutt’altro che scontato: a metà degli anni venti le emergenze climatiche, le crisi economiche e le guerre sembravano i prodromi di una catastrofe inaggirabile.