Cultweb.it - Da dove nasce la maledizione della Minerva, la statua che “impedisce” agli studenti romani di laurearsi?

La cosiddetta “” è una credenza diffusa tra glidell’Università La Sapienza di Roma. Secondo la tradizione, chiunque osi avvicinarsi alladeaprima di aver completato gli studi rischia di non riuscire a. Questa superstizione affonda le radici nel simbolismodivinità., nella mitologia romana, è la deasaggezza,strategia e delle arti. La, situata nel cortile dell’Università, rappresenta l’elevato ideale del sapere econoscenza, ma secondo la leggenda, premia solo chi ha effettivamente raggiunto il traguardo accademico. In sostanza, sfidarla guardandola, sarebbe un gesto irrispettoso da parte di coloro che non hanno completato ancora il percorso di studi. E questo porta la dea a bocciare i malcapitati.