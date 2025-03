Curling, l’Italia al via dei Mondiali femminili in Corea del Sud

Leggi su Ilfaroonline.it

femminile diè pronta a scendere sul ghiaccio di Uijeongbu, indel Sud per i Campionati, l’appuntamento clou della stagione che, al via sabato 15 marzo, terminerà domenica 23 marzo.Quarantaquattresima edizione della rassegna iridata con 13 nazioni presenti al via e pronte a darsi battaglia: Canada, Cina, Danimarca, Italia, Giappone,del Sud, Lituania, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti.È la prima volta che un evento internazionale disi tiene a Uijeongbu ma la seconda volta che laospita Mondiale difemminile dopo l’edizione 2009 di Gangneung.Le squadre giocheranno una prima fase di round-robin, al via sabato 15 marzo fino a venerdì 21 marzo. In seguito, le prime sei squadre classificate passeranno alla fase a eliminazione diretta e le medaglie saranno assegnate domenica 23 marzo.