Oasport.it - Curling, le convocate dell’Italia per i Mondiali: Constantini guida le azzurre, contrattempo per Lo Deserto

Leggi su Oasport.it

Sta per incominciare l’avventuraai2025 difemminile, che si disputeranno a Uijeongbu (Corea del Sud) dal 15 al 23 marzo. Lesi presenteranno con grandi ambizioni alla rassegna iridata dopo il quarto posto della passata edizione e sono reduci dalla semifinale persa agli Europei in autunno.La nostra Nazionale sarà chiamata ad affrontare dodici avversarie durante il round robin: Canada, Cina, Danimarca, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lituania, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti. Le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la lotta per le medaglie.La squadra saràta dalla skip Stefania, che sarà affiancata da Marta Lo, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (quattro saranno titolari, una farà la riserva).