Gamberorosso.it - "Crisi del fine dining? Si sta trasformando, servono meno voli pindarici e banalità”. Intervista a Davide Caranchini

Se dovesse scegliere un piatto che più lo rappresenta oggi,, chef di Materia a Cernobbio, sceglierebbe l’urgiada, una minestra d’orzo tradizionalmente realizzata cuocendo il cereale nel latte, insieme a pancetta, patate ed erbe. «Un piatto dall'immediatezza disarmante e al tempo stesso, mangiandolo, ne capisci la complessità e la profondità. Un po' come dovrebbe essere la cucina deioggi, una cucina con pochicapace di risultare “golosa” e al tempo stesso non banale».Partiamo dalla sua ultima ossessione.Stiamo portando avanti da più di un anno un discorso legato all'eliminazione dei grassi animali superflui. Un'ossessione legata al mio stato di salute.Vuole parlarne?Due anni e mezzo fa mi hanno trovato dei calcoli alla cistifellea, sono stato malissimo ma per l'operazione ho dovuto attendere nove mesi (sono questi i tempi della sanità in Italia).