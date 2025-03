Anteprima24.it - Crisi Arcelor Mittal, dialogo aperto tra Alaia e Marchiello

Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere regionale Enzoha avuto in serata un colloquio telefonico con l’assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio, al quale ha chiesto l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale per affrontare ladello stabilimentodi San Mango sul Calore. “Ho subito contattato l’assessoreper rappresentargli la gravità della situazione che si è venuta a creare con l’annuncio della chiusura dello stabilimento”, dichiara. “L’assessore si è detto pronto ad intervenire presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per sollecitare l’apertura di un tavolo di, pur sottolineando la necessità di una formale richiesta da parte delle organizzazioni sindacali per avviare l’iter procedurale”.