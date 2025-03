Anteprima24.it - Crisi alla Rocca, la Lega: “Bene azzeramento deleghe ma attenzione a non fare pastrocchi”

Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento all’delleai consiglieri provinciali e del vicepresidente da parte del presidente della Provincia divento, la segreteria provinciale dellaha rilasciato la seguente dichiarazione: “Meglio tardi che mai! Fummo tra i primi, ad inizio gennaio, a chiedere, visto chenon c’era più una maggioranza, al presidente Lombardi di azzerare tutto,ai consiglieri e vice presidente, per aprire un confronto serio e vero con tutti gruppi consiliari e le forze politiche per condividere un percorso utile al Sannio. A distanza di tre mesi, il presidente Lombardi, contraddicendo quanto detto in questi 90 giorni, ovvero che sarebbe andato avanti a prescindere senza problemi perché la legge glielo consentiva, finalmente ha preso coscienza che era impossibile procedere e, con ritardo, ha ascoltato il nostro suggerimento che è diventato anche di altri.