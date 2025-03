Casertanews.it - "Criminalità organizzata infiltrata in ogni settore del ciclo dei rifiuti"

Leggi su Casertanews.it

Lasi èindeidei: non si occupa non solo di smaltimento come un tempo, ma interviene su tutta la filiera deldei. Un business criminale che non interessa solo il Sud, ma che a macchia di leopardo sta interessando tutta.