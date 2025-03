Ilrestodelcarlino.it - "Crepe evidenti su tutti i muri. Quell’edificio è a rischio crollo"

Lunedì sono andato a vedere un appartamento in vendita in via Ponte Fosso Mare, a Potenza Picena, e ho trovato una situazione allarmante. L’edificio presentain più punti, comprese le pareti portanti. Bisogna disporre un controllo urgente sulla sua stabilità, affinché vengano effettuate le necessarie verifiche di sicurezza e adottati i provvedimenti opportuni per la tutela degli abitanti". A segnalarlo è Paolo Toffanello, che ha scritto una lettera nella quale denuncia lo stato in cui verserebbe l’edifico. "L’immobile è parte di un condominio di sei appartamenti, di cui due risultano all’asta – afferma il cittadino –, mentre gli altri quattro sono attualmente abitati, anche da persone anziane con difficoltà motorie. Purtroppo le scale interne mostrano lesioni profonde, conche attraversano iinterni ed esterni, lasciando filtrare la luce.