"Cpr, il no della Regione in linea con noi"

"Anche laha espresso il suo no al Cpr a Falconara e sono molto felice di questa posizione netta incon il mio diniego". Parole del sindaco Stefania Signorini, dopo la contrarietà alla realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri dei migranti a Falconara, annunciata martedì in Consiglio regionale dal vicepresidente marchigiano con delega alla Sicurezza Filippo Saltamartini, in risposta ad un’interrogazione del Pd. In aula Saltamartini ha spiegato che "il procedimento è fermo sulla base di quanto confermato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al governatore Francesco Acquaroli. I Cpr sono centri necessari per la lotta all’immigrazione clandestina e per garantire la sicurezza dei cittadini. Valutato che si tratta di poteri statali e non regionali, siamo contrari all’individuazione del Cpr a Falconara.