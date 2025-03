Ilrestodelcarlino.it - Covid 5 anni dopo: in piazza Maggiore un lenzuolo lungo 100 metri con i nomi delle vittime

Bologna, 13 marzo 2025 - Tante iniziative anche a Bologna per la Giornata nazionale in memoriadel, in programma da domenica 16 a martedì 18 marzo. Nella sala stampa di Palazzo d’Accursio sono intervenuti l’assessora allo sport e al bilancio Roberta Li Calzi, Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, Stefano Durante, direttore assistenziale del Policlinico Sant’Orsola, e Roberto Pignoni della Croce Rossa italiana. Al termine della conferenza, sono stati scritti i primisulla tela che verrà esposta inmartedì 18 marzo. Le iniziative: inundi 100con iSi partirà domenica 16 marzo indalle 9 alle 18 dove le istituzioni, gli operatori sanitari e i cittadini sono invitati a partecipare per scrivere su una tela di 100della pandemia.