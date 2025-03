Formiche.net - Così il Cremlino gioca sulla proposta di tregua

La prima risposta delalladi cessate il fuoco emersa dai colloqui tra Stati Uniti e Ucraina è arrivata nelle scorse ore. E, come ci si poteva aspettare, è molto poco assertiva, e anzi alquanto temporeggiante. “Ci aspettiamo, come è stato detto ieri a Gedda, che il Segretario di Stato Rubio e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Waltz ci informino attraverso vari canali sui dettagli dei negoziati e sull’intesa raggiunta nei prossimi giorni”, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce delDmitry Peskov, il quale ha aggiunto che i funzionari di Mosca starebbero “esaminando attentamente” la dichiarazione congiunta Usa-Ucrainadi cessate il fuoco, in cui si parla anche di “scambio di prigionieri di guerra, rilascio di detenuti civili e ritorno dei bambini ucraini trasferiti con la forza”.