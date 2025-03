Iodonna.it - «Cos’è un ricordo... Qualcosa che hai o qualcosa che hai perso per sempre?», si domanda la ballerina

Ci sonone che restano con noi, anche quando non ci sono più. Per Samanta Togni, nonna Adriana è ancora una presenza forte, un amore che il tempo non cancella. In un post pieno di tenerezza, l’exdi Ballando con le stelle ha condiviso su Instagram il desiderio struggente di poterla riabbracciare: «Quanto avrei bisogno di quei tuoi consigli mischiati all’ironia». Nonni e nonne star guarda le foto Samanta Togni e il dolcedella nonnaNel video che accompagna il messaggio, scorrono immagini di momenti dolcissimi tra Samanta Togni e la nonna, testimoni di un legame profondo.