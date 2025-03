Linkiesta.it - Cos’è e come si cucina il chayote

Tra i più recenti arrivi sui banchi dell’ortofrutta, che diventano sempre più esotici e internazionali, c’è il, un ortaggio spinoso a forma di pera. Coltivato in Brasile, in Costa Rica, in Messico e in altri Paesi del Centro e del Sud America, da qualche tempo è venduto anche in Italia, dove è notozucchina spinosa per la caratteristica buccia ispida. Sempre per lo stesso motivo viene chiamato anche zucca spinosa, patata spinosa e melanzana spinosa.Versatile in, è ottimo per variare la dieta e arricchire di nuovi sapori piatti e ricette quotidiane. Può essere consumato sia crudo che cotto e – ne dubitavamo? – è ricco di nutrienti, alleati della linea e della salute.La pianta rampicante, di cui si possono mangiare anche la radice e le foglie, assomiglia a quella di zucca e zucchine, e la buona notizia è che può essere coltivata facilmente nell’orto o in vaso, anche da chi ha il pollice nero.