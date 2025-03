Cosa vuole la Russia per accettare la tregua di 30 giorni con l’Ucraina

Leggi su Open.online

Ucraina fuori dalla Nato. Nessun militare straniero in Ucraina. E il riconoscimento internazionale della Crimea e delle quattro province ucraine come territorio russo. Sarebbero queste le tre richieste che laha sottoposto agli Stati Uniti perl’accordo di 30diche i funzionari americani hanno concordato con gli ucraini martedì a Gedda, in Arabia Saudita. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti che cita l’agenzia di stampa Reuters. Le quattro province di cui lavorrebbe il riconoscimento come proprio territorio sono quelle di Donetsk, Cherson, Lugansk e Zaporizhzhia. Le richieste presentate da Mosca porterebbero, oltre alla, anche alla ripresa delle relazioni tra lae gli Stati Uniti, precisano le fonti.La notizia arriva mentre Steve Witkoff, inviato del presidente Donald Trump per la guerra tra Ucraina e, sta arrivando a Mosca.