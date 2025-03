Cosa sono le Idi di Marzo? Il significato di questa data importante

Leggi su Funweek.it

Quante volte avete sentito usareespressione e vi siete chiesti 'le Idi di?'Le idi diunadell'antico calendario romano.Laè diventata storicamente celebre perché fu quella in cui avvenne l'uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15del 44 a.C.In generale, il termine "Idi" veniva usato per indicare i giorni a metà mese del calendario romano.Infatti, secondo il calendario giuliano, i giorni del mese non erano numerati progressivamente, ma erano indicati sulla base di tre date fisse per ciascun mese.Il primo giorno del mese erano le calende, poi veniva "il giorno dopo le calende", e poi si iniziavano a contare i giorni che mancavano prima delle altre due festività mensili: le none (il quinto o il settimo giorno del mese) e le idi (che appunto indicavano circa la metà del mese).