Cosa significa la nomina di Demna da Gucci

A poco più di un mese dall’addio di Sabato De Sarno,ha trovato il suo nuovo direttore creativo. Mentre tutti davano per prossimo l’arrivo di Hedi Slimane, Kering ha spiazzato tutti annunciando l’arrivo di, che lascerà così Balenciaga dopo quasi dieci anni. La mossa, ovviamente, ha del sensazionale, non solo perché promette di rivoluzionare totalmente gli equilibri del gruppo Kering, ma perché porta la visione del designer georgiano all’interno di un brand come. «Il contributo dial settore, al marchio Balenciaga e al Gruppo è stato eccezionale. La sua forza creativa è ciò di cui il marchioha bisogno ora. Nel ringraziareper quanto realizzato in questi ultimi dieci anni, sono impaziente di vedere realizzata la sua visione del marchio», ha dichiarato François-Henri Pinault, Presidente e CEO di Kering.