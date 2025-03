Cosa serve a Federica Brignone per vincere la Coppa del Mondo generale venerdì a La Thuile | le combinazioni

Leggi su Sportface.it

Domanipuòladeldi sci alpino. Sarà difficile, ma l’aritmetica concede una possibilità, a maggior ragione dopo il primo Super G di La, dove l’azzurra ha chiuso al terzo posto (alle spalle di Sofia Goggia, seconda, e della tedesca Emma Aicher, prima) davanti a Lara Gut Behrami, prima inseguitrice nel ranking. Altri sessanta punti in cascina per, che ne guadagna altri 10 sulla svizzera. Il distacco è ora di 332 punti. Un vantaggio che, se difeso, regala una base solida per arrivare a Sun Valley con tranquillità. Ma per l’aritmeticaaltro.? Altri 68 punti. Insomma, la prima della classe deve lasciare Lacon un bottino di 400 punti per essere sicura di trionfare. Un margine che potrebbe essere solo colmato da Gut visto che negli States ci sono quattro gare (tra cui uno slalom, disciplina ‘debole’ della svizzera che non gareggia in questa specialità dal 2017), ma alla luce del maggior numero di vittorie (ad oggi, con 5 gare mancanti, siamo 9-1) diin stagione l’arrivo a pari punti premierebbe l’azzurra.