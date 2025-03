Liberoquotidiano.it - "Cosa mi ha regalato mia sorella da mettere sulla Tesla", Piccolotti fuori controllo in radio

Il casosbarca anche a Un giorno da pecora, suRai 1, con la protagonista Elisabettache risponde all'accusa di "fighettismo" lanciata contro di lei da Massimo Gramellini in un affilatissimo corsivo sul Corriere della Sera. Mercoledì il Foglio sgancia la bomba: la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, moglie del collega Nicola Fratoianni, insomma la coppia d'oro della sinistra-sinistra italiana, possiede una. Roba da 47mila euro "ma in leasing" si difende lei. E finita di pagare, la venderà per liberarsi dal "peso politico" di avere nel garage l'auto elettrica di Elon Musk. D'altronde, ha sottolineato l'onorevole, l'aveva comprata prima che il fondatore "diventasse nazista". "L'accusa di essere una fighetta, del fighettismo di sinistra, non mi sembra proprio completamente adeguata alla mia storia, il posto da dove vengo, alle mie relazioni sociali", si difende oggi invece ladalle parole di Gramellini.