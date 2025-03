Cosa mi ha fatto Helena Grande Fratello Zeudi in lacrime con Shaila ma poi si scopre tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

La relazione traPrestes e Javier Martinez continua a suscitare dibattito tra i concorrenti del. Oggi, Chiara Cainelli,Gatta eDi Palma si sono trovate a discutere dei comportamenti della coppia, in particolare dei loro rapporti sessuali, che secondo loro disturberebbero il sonno degli altri inquilini. “Hai visto come urlava? Io ero entrata, loro si erano accorti che io fossi entrata e hanno continuato”, ha esordito, commentando ilchee Javier non sembrano preoccuparsi degli altri concorrenti durante i loro momenti intimi.Gatta ha voluto commentare la situazione con le amiche Chiara e, che in questi mesi hanno avuto a che fare con Javier, che poi si è fidanzato conPrestes: “Non capisco perché debbano urlare, anche a lui fa benequesto.