Liberoquotidiano.it - "Cosa devi fare per restare numero uno". Jannik Sinner, il consiglio spiazzante di Boris Becker

non ha dubbi. Per arrivare sulla vetta dell'Olimpo del tennis, un giocatore deve possedere certe caratteristiche atletiche e mentali. "essere un po' pazzo - ha poi chiarito -, un po' egoista nel senso che la tua vita è il tennis”, ha spiegato l'ex leggenda tedesca. “essere disposto aciò che serve, tutta la tua vita deve riguardare il tennis. Non può esserci niente di più importante che vincere la prossima partita di tennis”. Non è facile, però. Anche perché se lo fosse non sarebbe un traguardo così ambito. “Mantenere quell'intensità per molto tempo è difficile - ha ammesso in un'intervista rilasciata al sito ufficiale dell'Atp -, ma penso che noi ex1 abbiamo tutti questa mentalità folle diciò che serve per vincere la partita. È un grande risultato, che si tratti di una settimana, 12 settimane o 350 settimane".