Notizie.com - Cosa ci sarà nei nuovi vaccini, a confermarlo la stessa Oms: ecco la vera composizione

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha diffuso in queste ore ladeiantinfluenzale per la stagione 2025/2026 nell’emisfero settentrionale.Il documento è stato reso noto al termine di una sessione informativa di quattro giorni a cui hanno partecipato gruppi di esperti di centri e laboratori. Gli scienziati hanno analizzato i dati di sorveglianza del virus influenzate generati dal Sistema globale di sorveglianza e risposta (Gisrs) dell’Oms.cinei, alaOms:la(CANVA FOTO) – Notizie.comLe raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità saranno utilizzate dalle agenzie nazionali di regolamentazione deie dalle aziende farmaceutiche per sviluppare, produrre e concedere in licenza iantinfluenzali per la successiva stagione influenzale.