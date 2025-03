Puntomagazine.it - Corruzione all’ASL Napoli 1, FMT: uno scandalo intollerabile

FMT: Lanon è un caso isolato: è un cancro che si alimenta nel silenzio, nell’impunità, nella rassegnazioneLa notizia dell’ennesimo sistema dinella sanità pubblica è un pugno nello stomaco per chi crede nella giustizia e nei diritti dei cittadini. Pagare 50 euro per un certificato di morte, 70 per un test del DNA, o sborsare denaro per un pass disabili rappresenta un insulto alla dignità umana.Questo “tariffario della vergogna”, come rivelato dall’inchiesta della Procura diguidata da Nicola Gratteri, ha portato all’arresto di 67 persone, tra cui medici, funzionari pubblici e imprenditori delle pompe funebri. A questa lista di abusi si aggiunge il “far west” dei certificati di trasporto salma, richiesti con prepotenza dalle pompe funebri ai medici di AP e a quelli di CA e che non rientrano nemmeno nei loro compiti essendo obbligatoria la sola compilazione dell’ISTAT e della constatazione di decesso.