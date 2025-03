Spettacolo.periodicodaily.com - Corde Oblique in Concerto a Napoli, Il Ritorno Live con il Nuovo Album “Cries and Whispers”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Sabato 15 marzo 2025, alle 20:00, l’Istituto per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di Dio 14 a, ospiterà un evento straordinario: ildei. Sotto la direzione del chitarrista e compositore Riccardo Prencipe, la band tornerà sul palco per presentare iland”, dopo cinque anni di pausa discografica.“and”, UnCapitolo nella Storia deiSabato 15 marzo 2025, alle ore 20:00, la storica sede dell’Istituto per gli Studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano, situata in via Monte di Dio 14 a, ospiterà un evento imperdibile: ildei. Guidata dal chitarrista e compositore Riccardo Prencipe, la band tornerà sul palco per presentare iland”, dopo un silenzio discografico di cinque anni.