Coppia vip si candida per The Couple: la lettera a Ilary Blasi

Il cast di Thesarebbe ancora in fase di definizione e, secondo quanto dichiarato da Davide Maggio su Instagram, gli autori starebbero incontrando difficoltà nel trovare i concorrenti. Si vocifera persino che il debutto possa essere posticipato di una settimana per concedere più tempo alla selezione del cast. Sarà vero?Nel dubbio, ho ricevuto unaindirizzata a, che pubblico per dovere di cronaca. La mittente si chiama Laura Barbieri e su Instagram si è auto definita “actress e television presenter”. Laura Barbieri parteciperebbe incon il suo fidanzato, un nome che molti già conoscono perché ha partecipato a una edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura: Killian Nielsen.“Ciao, io e il mio fidanzato Killian Nielsen (figlio di Brigitte Nielsen) vorremmo tanto partecipare a questo nuovo programma.