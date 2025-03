Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, prima volta da sogno. La stella Rbr brillerà al PalaDozza. Dell’Agnello: "Vogliamo il trofeo». Cividale sarà il primo ostacolo

di Loriano ZannoniSi gioca, le quattro regine del girone d’andata sono pronte e anche laè in attesa di qualcuno che la alzi. Da domani si fa sul serio, con Rimini attesa alla sfida condelle 20.30, mentre la partita tra Udine e Cantù aprirà la kermesse cestistica alle 18. Aldi Bologna sono attese tutte le tifoserie e il contornodi quelli delle grandi occasioni. "Siamo davvero molto orgogliosi di essere lì – dice Sandro–, per Rimini è la. Quattro squadre su venti si sono guadagnate l’approdo alla Final Four ed è una grande occasione per tutte per alzare unin questa stagione. Non sottovalutiamo l’impegno di venerdì, anzi. È vero che dopo ci attenderà un tour de force in campionato, ma questaè molto importante e noipresentarci all’appuntamento al massimo, cercando di vincere cone poi anche domenica".