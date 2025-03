Ilgiorno.it - Coop Melavì, la crisi è profonda e coinvolge 500 aziende valtellinesi. A rischio 14 addetti fissi e 140 operai a tempo determinato

Sondrio, 13 marzo 2025 – Fate in modo che non siano i lavoratori a “portare la croce” per il calvario di. È questa la richiesta espressa da Cgil, Cisl e Uil in un comunicato congiunto redatto ieri dopo aver appreso della gravissimadellaerativa che riunisce oltre 500produttrici di mele, che, secondo taluni potrebbe addirittura fallire. Stasera ci sarà infatti un infuocato Cda e sul tavolo ci sono vari scenari: o fallimento, concordato, oppure la presentazione di un piano di rilancio che possa sanare la difficile situazione patrimoniale. La preoccupazione “Apprendiamo dalla stampa locale della gravissima situazione in cui versa la società che potrebbe addirittura giungere al fallimento – dicono i sindacalisti -. È con non poca sorpresa che leggiamo le dichiarazioni dell’azienda considerando che, nel corso dell’autunno 2024, durante un incontro sindacale a seguito dell’avvio della procedura di composizione negoziata, la società illustrava progetti di rilancio con idee di diversificazione delle colture e nuovi mercati.